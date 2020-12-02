家裡慘變魚塭！越南10月受到季節性豪雨肆虐，導致各地傳出洪水災情，河廷市（Ha Tinh）一名屋主，日前直到洪水退去後，才順利回到家查看，豈料卻被屋內景象嚇壞，不只地板上全是泥水之外，還有成千上萬的魚亂竄，儼然變成「室內魚塭」。

根據《newsflare》報導，越南中部在10月中遇洪災，主要由季風引起，且又因熱帶氣旋的影響而加劇，導致數千人流離失所，災情相當嚴重。而河廷市一名屋主也遇水災，由於下了連續好幾天的暴雨，導致深達1.5公尺的洪水淹了他的家，為了安全起見，只好暫時離開避難。

直到上個月14日，屋主才回到家查看，打算要清理家園，豈料一進到屋內，眼前的畫面讓他秒傻眼，屋內的台階和牆壁積滿泥水，但恐怖的是，瓷磚地板上有數千隻小魚游來游去，室內彷彿是一座魚塭，屋主推測連夜大雨使屋前的湖水水位升高，因此將魚沖進家中。

但隨著水開始退去，水位也因此降低，而台階的高度當好擋住魚的去路，形成一個凹處，牠們來不及跟著水流出去，只能困在屋內無處可逃，最終屋主花了一番功夫，才成功將上千隻魚放回自家前面的湖裡。