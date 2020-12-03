台北街頭超市、賣場林立，加上販售品項多樣，偶爾會釋出優惠，受到不少民眾青睞，不過就有網友不禁好奇，為何傳統市場至今仍屹立不搖？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後存活關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台北超市大賣場那麼多，傳統市場怎不會倒？」為題，PO文指出「台北市超市跟大賣場那麼多家，買魚買肉買菜，超市大賣場都有，而且環境還比較乾淨，還有統一發票或是一些集點優惠能拿…」讓他不禁好奇問道「為什麼台北的傳統市場不會被超市大賣場打敗倒閉？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「外國傳統市場也沒不見啊」、「算是不同通路啦」、「肉品會去超市買的人，大概都是輪班不得已而為之」、「可以殺價」、「老一輩的就愛傳統市場」、「超市的合作供應商就那些，品項沒什麼變化，市場選擇多」、「台北外食那麼多，小餐飲老闆當然是去傳統市場」。

不過也有不少網友一面倒點出傳統市場的存活關鍵在於「新鮮」，「菜市場才新鮮」、「新鮮、食材種類比較豐富」、「傳統都現撈海鮮跟溫體肉大勝賣場，而且熟客還送你菜、水果」、「整貨櫃從國外進來跟整貨車從漁港載來，你喜歡哪個？吃起來味道還是有差」、「溫體豬有比較好吃，可以挑部位，缺點就是早上要早起去，六七點差不多」。