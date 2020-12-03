台東縣消防局的搜救犬「山大」（Xander）曾參與高雄市氣爆、彰化花壇人員失蹤協尋、臺南市維冠大樓震災、花蓮統帥、白金雙星震災等搜救行動，可以說是戰功彪炳。但因屆齡8歲即將退休，消防局上個月也在官網上急尋有緣人可以領養照顧。但領養搜救犬究竟需要符合甚麼條件呢？

根據內政部消防署特種搜救犬的規定，搜救犬依測驗等級只要年滿7或8歲就可以評估體力狀況予以除役退休，而與搜救犬最熟悉的馴犬員則有最優先認養的資格，接下來才會公告開放民眾申請認養。

因為退休老犬未來可能會面臨髖關節退化等身體狀況，需要妥善的醫療照顧，且平常的伙食也具有一定水準，所以希望認養人能有經濟能力能夠負擔，畢竟認養期間的飼料、醫療等各項費用，都須由認養家庭負擔。

至於居住環境，搜救犬因為訓練和服役期間已經習慣在廣闊的範圍奔跑，活動量往往非一般飼主能夠負荷的，所以搜救犬小組會依申請書派員實地勘查認養人的房舍是否適合搜救犬，最好是住在透天厝或擁有莊園、空地，否則至少要住在公園附近。

之前認養的經驗中，有不少民眾看上搜救犬的能力，想領養來當看門狗或是工作犬，對此，領犬員也提醒，讓犬隻退休是想讓牠們享福，如果有這個想法的民眾較不適合領養，也違背一開始的本意。