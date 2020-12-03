隨著古早味零食及飲品停售，童年滋味也變得難以回味，其中在台灣屹立不搖的養樂多堪稱經典，日前就有網友曝光養樂多昔日「古董級」的玻璃瓶包裝，讓不少人直呼「好懷念！」

原PO日前在臉書社團《爆廢1公社》上傳2張玻璃瓶照片，並PO文寫道「這瓶子超過40年了，喝過的舉手！」畫面中可見，小巧精緻的玻璃瓶身印著養樂多的經典LOGO，加上由右至左的書寫方式，以及製造工廠的地址位於「台北縣新莊鎮」，種種設計更添年代感。

畫面曝光後隨即掀起熱議，不少年輕網友十分困惑「有玻璃瓶？」、「第一次看到」、「還以為養樂多出玻璃瓶了」、「沒有看過，第一次開眼界」、「好酷哦！對它的既定印象只有塑膠瓶而已」、「酷，地址也很酷」。

也有稍微有點年紀的網友指出，這種玻璃瓶打開後還會附上專屬的開罐針，「要用針打開」、「這個打開蓋子還有專屬的針喔！」、「以前小學有訂，喝時用圖釘把紙片凸開喝」、「哇這個有年代了，好懷念，小時侯喝過」、「這真的懷念，瓶口還是一片有錫箔的圓紙片」、「我幼稚園及小學時候，每天等送養樂多的來，一來，戳破蓋子，喝到滿滿的快樂耶！真是快樂的童年，有養樂多」、「想當年有這個可以喝的家境都不算差的」。