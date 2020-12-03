喜歡拉不拉多的民眾有福了！臉書粉絲專頁「海關緝毒犬」日前釋出首波寄養公告，尋找熱心志工協助照護犬齡2個月至1歲的犬隻，只要家中條件符合規定，就可以把握機會向中心遞交申請，協助小拉拉們接受社會化及涉外訓練。

海關緝毒犬培訓中心日前徵求緝毒幼犬寄養家庭，因為培育人力及公務用車考量，首波只限台中區民眾申請，且為了訓練幼犬獨立性，家中需有「非公共空間」的庭院，並且喜愛帶緝毒幼犬進行社會化訓練，若有意願且符合條件者，歡迎提出申請，加入寄養家庭行列。

之所以採用寄養家庭制度，是因為在寄養家庭成長的幼犬，其未來接受緝毒犬訓練的成功率遠高於犬舍圈養的幼犬；且透過社會化訓練能使幼犬身心發展成熟，未來足以適應多變及嚴峻之工作環境，並建立與人類良好之互動關係。

此外，在幼犬寄養期間，包括飼料、飼養用具、醫療及各種預防接種等費用完全由海關緝毒犬培訓中心負擔，寄養家庭不需承擔任何費用；寄養家庭外出旅遊，也可將幼犬帶回緝毒犬培訓中心。至於庭院的考量是為了培養幼犬獨立發展，若是和人類生活空間太過親近，緝毒犬未來恐難以在執勤中做出判斷。

畫面中可見，數隻犬齡約1個月的拉不拉多幼犬睜著無辜大眼，或坐或趴的放空發呆，自帶可愛氣息的光環讓不少網友躍躍欲試，紛紛留言直呼「手刀報名啦～」、「緝毒幼犬每一隻都好可愛」、「狗狗小小肉肉的好可愛」、「好可愛的未來國家棟樑呀，加油」；也有其他外縣市的網友遺憾表示，「有台南的話，我可以…」、「求台北人陰暗面」、「濁水溪以南的哀嚎」。