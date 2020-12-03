年關將近，不少人都會到廟裡點「光明燈」、「平安燈」，祈求自己和家人一整年能過得平安順利。一名網友原本聽從長輩指示要到廟裡點燈，沒想到竟看到廟方附上的點燈價目表高達5位數，讓她當場嚇喊「嚇到一個不敢點…」。

點燈價目表上最貴的「聖極龍王燈」價錢高達9萬6000元。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示家裡有長輩想要幫她在宮廟裡「安燈」，自己不是很迷信的人，但是基於尊重個人信仰跟文化，在他能力範圍內的話還是可以配合，因為重要的是隨緣自在歡喜做。沒想到當她看到長輩遞上的價目表之後卻當場嚇壞。

可以看到最貴的「聖極龍王燈」要價高達9萬6000元，「九龍王燈」和「聖祖燈」則分別要價3萬6000元和1萬800元，至於其他品項，就算沒破萬價格也不便宜。讓她忍不住傻眼直呼「點個平安燈最低價還有限名額？到底是點身體健康？還是點貧富差距？嚇到一個不敢點也點不起」。

文章曝光後掀起熱議，網友們看到高額的價格也都大呼吃不消，紛紛留言「太貴了。花不起。不用點了。平常都做好事就好了」、「200我都考慮了還2600」、「9萬6拿去買台積電零股不香嗎？」、「合法斂財」、「我可能只點的起火柴…」、「可以刷卡分期領回饋嗎」、「看到這個價錢，都不想點了，感覺已經變成斂財了」、「我還是點蠟燭好了…」、「這個有點難接受的價，假借神威真賺錢」。