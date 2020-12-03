現代人養寵物不限於貓狗，其中倉鼠外型呆萌可愛，更是許多家庭首選。日本網友就養了一隻身懷絕技的「功夫倉鼠」，一秒後空翻的畫面曝光不只飼主看傻，也震驚了上百萬網友！

原PO日前偶然紀錄到家中倉鼠有如神助的武術實力，並將影片上傳至推特帳號「@tetelabme」，畫面中可見，飼主一如往常的錄下倉鼠叼著木頭把玩的可愛模樣，整體氛圍看起來相當愜意。

沒想到倉鼠玩著玩著，下一秒竟然直接原地後空翻，儘管過程中牠一度臉部著地，但是超狂的動作技巧依舊讓人看了瞠目結舌，僅短短3天就吸引逾166萬網友注意！

影片被臉書粉專分享後，不少網友也看傻了，紛紛留言直呼「養到一隻功夫鼠」、「J個後空翻很可以」、「可以當街頭藝人了」、「這種身型還能來個空翻，鼠一鼠二啦」；也有人打趣笑說「現在不流行養貓了，是時候養倉鼠了」、「新的約X台詞出現了」、「推主可以名正言順的找妹子來家裡看寵物後空翻了」。

不過若是家中倉鼠不斷出現後空翻的特技動作，飼主可就要注意了！因為牠可能患有「倉鼠行為失序症」，而這種狀況通常發生在近親繁殖的倉鼠身上，是基因缺陷的一種，患病的倉鼠會不由自主的一直做著相同的奇怪動作，像是後空翻或是後仰倒退移動，直到恢復正常或累倒。