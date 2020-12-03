現代人孩子生的少，對於小孩也是傾盡心思栽培，不過日前就有一名媽媽不禁感嘆「曾幾何時，小孩生日也是家長戰場？」畫面中可見，一名小朋友在班上過生日，桌前擺著各式零食、蛋糕、甜點以及飲料，超浮誇場面讓不少網友搖頭直呼「這種風氣真的不能苟同，是家長在拚場面」。

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO出3張小朋友過生日的浮誇照片，無論是零食大禮包、手工特製造型蛋糕，或是整排養樂多和甜點，似乎淪為家長炫富、攀比的戰場，讓她既無奈又錯愕。

照片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「慶生搞得跟普渡一樣？」、「乖乖桶就勝利的時代已經走遠了嗎」、「這個太over，是在拜土地公嗎」、「此風不可長」、「別讓小朋友這麼小就懂得什麼是虛榮心」、「這是炫富不是分享的感覺」、「物慾的攀比，從小就這樣長大了怎辦」、「其實學校應該禁止的，如果家裡比較沒錢的，小孩會心裡受傷，還不如學校辦每月壽星慶生」。

不少家長也分享學校亂象「私立幼稚園超嚴重，生日蛋糕一個比一個有名、漂亮，還要伴手禮，平時誰出國帶餅乾零食送大家，心情好高興也送。不只要送，還要選送什麼才特別，搞得家長自己壓力好大」、「聽過請魔術師到班上慶生的…真的都在各種比較欸」、「這事真的很煩，很讓媽媽傷腦筋。一點糖果、餅乾還可以，有看過請全班吃麥當勞，還有麥當勞叔叔來娛樂大家的，真的很誇張啊」。

更有老師跳出來表示「我是老師，我其實很不喜歡這種慶生，一個班級裡一定有家境較好和家境比較不是這麼富足的，撇開孩子間的比較不說，其實對於比較弱勢的孩子，我是比較心疼的。現在待的學校明文規定禁止自備物品慶生，學校會準備蛋糕，並且也規定伴手禮之類的也都禁止攜來分享，我個人是很贊同的」。