台灣交通便利，幾乎各個縣市都設有火車站，民眾想到哪裡去都不是問題。對此，有網友就好奇全台灣「最荒涼的車站到底在哪裡？」文章立刻掀起網友論戰，其中有不少人都異口同聲點出有2車站超恐怖，不管是經過還是上下車，幾乎都沒看到其他人。

群馬縣上越線的地下車站「土合駅」是日本網友公認最荒涼的車站。(影片來源/YouTube/ mENAGA/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣最荒涼的車站在哪？」發文，表示日本網友公認最荒涼的車站位於群馬縣上越線的地下車站「土合駅」，據統計，一天的乘車人次不到20人，且年久失修又沒有職員，因此傳出不少恐怖的都市傳說。這也讓他不禁好奇，在人口密度這麼高的台灣，最荒涼的車站又會在哪裡。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言「之前住台東，有的車站貓還比人多」、「有一次在台南柳營下車被嚇到，啥都沒有」、「彰化永靖車站組成就只有雙向線+天橋，沒閘門、沒驗票員、沒售票機，下車即出站的概念」、「台南拔林啊，無人車站超破舊」，其中最多人提到的是位於屏東的枋山車站和內獅車站。

有網友貼出台鐵107、108年度的營運年報，內獅和枋山車站整年度的上下車人次平均僅500到1000人左右，內獅車站在（107年度）更以283載客人次成為最荒涼車站，許多到過現場的網友也補充「內獅跟枋山也都沒驗票員啊，枋山還在一個半山腰上」、「內獅站每天上車乘客0.5人」、「枋山真的滿厲害的，過去的途中跟站上都沒人」。