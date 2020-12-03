說起日本最具代表性的美食，壽司肯定榜上有名，新鮮海鮮配上醋飯的絕妙搭配，讓不少饕客都欲罷不能。日本最近就在節目上討論「壽司更好吃的品嘗方式」，而知名連鎖壽司店的店員就揭露讓鮪魚壽司更加美味的秘辛，瞬間掀起網友熱議。

日本TBS電視台的節目「この差って何ですか？」近日以在海外擁有高知名度的連鎖名店「壽司郎」為主題，討論要怎麼做才能讓經典品項「鮪魚握壽司」的美味度更加提升，節目特派員分別以16盤壽司搭配各式配料和醬料，看看能不能迸出新滋味，其中搭配鹽的吃法竟讓人十分驚艷。

壽司郎的店員指出，其實只需要抹一點鹽，從魚肉的中心往旁邊塗，不需要再沾任何醬料，直接一口咬下，就可以讓美味度飆升。而節目特派員試吃之後透露，鹽讓鮪魚的口感更加突出，比死鹹的醬油更具風味，有畫龍點睛的效果。

文章曝光後掀起日網熱烈的討論，不少人對這個新吃法躍躍欲試，但也有口味保守的民眾表示自己還是習慣搭配醬油跟芥末。