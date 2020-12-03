從決定養寵物的第一刻起，就要對牠們負責任，而不是不想養了就隨意棄養。英國諾丁漢一名女子，今年1月在公園散步時，發現河面上有一隻狗落水，當時她也不管天氣有多冷，便跳進河中救狗，沒想到一拖出來後，卻發現狗的身上竟被綁著大石頭。

根據《每日郵報》報導，居住於諾丁漢的哈柏（Jane Harper）在今年1月下午外出散步，發現特倫特河（River Trent）有一隻失足的落水狗，僅露出一顆頭在河面上掙扎，當時她以為是狗失足落水，二話不說便跳進河中救狗，但詭異的是，她發現自己難以將狗拉起，牧羊犬異常的重。

Very proud of my amazing wife who selflessly put herself at risk to save this poor dog from a horrific end. Well done Janie and get well soon Bella ❤️ 由 Darren Bungay 發佈於 2020年1月6日 星期一

哈柏提到，「當時水底很黑，我一直無法把牠拉出來，之後才看到有一條線纏在牠的腳上，而且線不斷的在往下沉」，期間牧羊犬也展現出求生意志，拼命的將頭抬出河面呼吸，最終哈柏只能設法將狗拖至岸邊，讓牠靠在台階上，仔細一看才發現，線底下竟綁著一塊「大石頭」，很明顯是有人故意要將牠溺斃。

哈柏難以置信的表示，「不知道牠在河裡待多久，如果我沒有發現的話，牠很可能已經死了，真的是太殘忍了」。牧羊犬隨即被送往當地獸醫院，接受醫療照護，所幸牠並無大礙，身體狀況恢復良好，而警方透過晶片登記資料，得知牧羊犬名叫貝拉（Bella），目前10歲，原飼主是31歲的萊瑟姆（Charlene Latham）。

萊瑟姆最終也被警方起訴，她於11月出庭承認虐狗，還有另名被指控虐待貝拉的男子也一同出庭，目前獲保釋待審，案件將於明年3月8日再作審理。諾丁漢郡警局警長格里芬（Rob Griffin）表示，「這是一件令人震驚的事件，也很感謝有人及時幫忙，狗才沒因此喪命」，貝拉之後交由英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)照料，讓牠不再受到虐待，不少人對於哈柏的善舉，也紛紛給予讚賞。