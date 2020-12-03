在古代封建社會中，貴為九五之尊的皇帝擁有無上的權利，能掌握天下眾生的生殺大權。沒想到北宋一名善妒的皇后，竟因為不爽妃子太得寵，直接賞了皇帝一巴掌，震驚宮庭，但也因此換來悲慘的結局。

《宋史》寫道，13歲的郭氏因為娘家在朝廷實力雄厚，得到太后的賞賜，被立為宋仁宗的皇后，也就是歷史上著名的郭皇后。郭皇后憑藉著背後的勢力，在宮中無法無天，除了平常對嬪妃、下人們態度惡劣之外，還會限制宋仁宗和其他嬪妃的感情，讓原本就對郭皇后沒什麼感情的宋仁宗非常反感。

宋仁宗年長後經常寵幸尚美人、楊美人兩位美人，受寵的尚美人也經常藉機在宋仁宗面前說郭皇后的壞話。某日，尚美人在譏諷郭皇后的時候恰好被她本人聽到，氣得她衝上前作勢要打尚美人耳光，宋仁宗為了保護美人擋在前面，讓這一巴掌就這樣打在皇帝的脖子上，尖銳的指甲當場就畫出2道血痕，讓宋仁宗氣得吼道「這是皇后該有的行為嗎？」隨即拂袖而去。

不久後太后過世，尚美人和諫官范諷、宰相呂夷簡等人見郭皇后沒了靠山，相繼在宋仁宗面前搧風點火，讓宋仁宗決定廢后，且下令如果有官員出面替郭皇后求情的都會被懲罰，被廢後郭氏便出家成了尼姑。

幾年後，宋仁宗突然想起郭氏，派人前去關心她的近況，讓2人之間又有了聯繫，之後聽聞她生了重病，又派宦官閻文前去探望。沒想到郭氏竟在數日後暴斃身亡，雖然很多人懷疑她是被閻文毒害的，但因找不到證據只得作罷。宋仁宗感念舊情，為了悼念郭氏，追封她為皇后。