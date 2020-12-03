考古學家在亞馬遜雨林裡發現一面巨型岩畫，時間可追溯至1萬2500年前，而壁畫上也畫滿大量史前生物，包含滅絕1萬多年的乳齒象及冰河時期的馬類等，由於當地氣候濕熱，歷史文物幾乎難以保存，壁畫上的圖像還能夠如此完整，讓考古學家都驚嘆不已，甚至稱其為「史前版」的壁畫教堂。

根據《每日郵報》報導，英國與哥倫比亞組成考古團隊，前進奇里比克特山脈國家公園（Chiribiquete national park）進行研究，在一處偏僻的懸崖峭壁上，發現了長達約8英里(約12.8公里)的史前壁畫，上面畫了動物和人類，其中包含大象的史前親戚「乳齒象」（mastodon）。

不僅如此，壁畫上還繪有已滅絕的拉丁駱駝（palaeolama）、巨型史前樹懶「大地懶」及冰河時期的馬，除了畫有史前生物外，還有魚類、鳥類、蜥蜴及烏龜等，以及人類的手印、人類手拉手跳舞、大型動物被高舉雙手的人包圍等圖案，似乎是在狩獵或進行宗教崇拜儀式。

在亞馬遜地區，多數原住民部落被認為是西伯利亞第一批移民後裔，於1萬7000年前穿越白令陸橋（Bering Land Bridge）來到美洲，而冰河時期降雪量不大，因此當時白令陸橋並未被破壞，延伸至兩岸各大陸數百公里，提供當時人類至其他地區的途徑。不過目前仍不清楚壁畫是由哪一個部落所繪，據了解亞馬遜地區有2個主要原住民部落，分別是存在數千年的亞諾馬米族(Yanomami)和卡雅波族(Kayapo)。

由於亞馬遜氣候潮濕，且土壤呈現酸性，因此當地骨頭等歷史文物，幾乎難以保存，直到近幾年才有用書面記錄，在壁畫被發現以前，曾發現陶瓷和箭頭碎片等考古證據，但都不足以推斷出該地區的歷史時間，壁畫的發現讓考古學家推測，乳齒象在南美洲已絕種至少1萬2000年，並與其他動物與因素進行推估，認為此壁畫的年代最早出現於1萬2500多年前。

EIGHT MILES of prehistoric painting! What a discovery 🤯 由 Daily Mail 發佈於 2020年11月29日 星期日

而壁畫上赤陶色塗料相當清晰，未因當地潮濕氣候而消失，也讓考古學家驚嘆，直呼這宛如是「古代版西斯汀小堂」（Sistine Chapel）。領導考古團隊的英國艾希特大學（University of Exeter）考古學教授伊利亞特（Jose Iriarte）認為，壁畫應該只是冰山一角，探勘任務還未結束，待新冠疫情趨緩後，會重返現場繼續研究。