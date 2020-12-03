「世上最孤獨的大象」雄性亞洲象卡萬（Kaavan），原本生活於巴基斯坦一間動物園裡，但卻遭到長達35年的折磨，動保團體得知後，便開始為牠奔走，最終成功救出卡萬，近日將牠移居至柬埔寨安養天年，而卡萬孤獨了8年，日前首次遇到同類，牠也開心的伸出象鼻與對方問好，畫面令人動容。

卡萬於1985年出生，當時還是一頭小象的牠被當成禮物，送給巴基斯坦前總統齊亞哈克（Zia ul-Haq），隨後進了伊斯蘭馬巴德的瑪格哈札動物園（Marghazar Zoo），但動物園因經營不善，不只環境惡劣且員工對待動物並不人道，卡萬歷經35年的虐待，儘管受傷了，動物園也沒有完善的醫療設備，導致傷口長年反覆感染。

#FreeKaavan 🐘: Kaavan arrived! ✈️

Last night the loneliest elephant in the world was loaded on an airplane in Islamabad. Together with the team on-site, Dr Frank Goeritz and Dr Amir Khalil were right by his side throughout the whole trip. pic.twitter.com/b1745OQFsi — FOUR PAWS (@fourpawsint) November 30, 2020

隨著動物園裡的大象相繼過世，2012年伴侶母象薩荷莉（Saheli）也離世，最終只剩下卡萬一頭大象，讓牠悲傷不已，但園方仍沒有任何作為，導致牠將近8年的時間，未與同類接觸，而大象屬於群居型動物，這對於牠來說，可是非常痛苦的折磨，長期下來，卡萬心理狀況也產生問題，出現不斷擺頭，甚至會用頭撞牆等攻擊行為。

直到在動保組織「四爪」（Four Paws International）的努力，還有美國歌手雪兒（Cher）的關注，發起萬人連署請願，才成功將卡萬救了出來，並於11月30日順利抵達柬埔寨的暹粒（Siem Reap）機場，之後被送往柬埔寨動物保護區生活，當時卡萬一看到同類，馬上伸出象鼻與對方打招呼，而待牠檢疫完畢後，會被放至25,000英畝的保護區生活，未來將介紹3隻母象與牠作伴。