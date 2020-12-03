北京故宮，即為紫禁城，建於明成祖永樂四年（1406年），直到永樂十八年（1420年）落成，宮內中軸線北部的乾清宮，被設計為皇帝的正式寢宮，但有趣的是，清朝唯有康熙將乾清宮做為正寢，其餘的皇帝則住在養心殿，而紫禁城房間明明多達9千多間，為何清朝皇帝卻愛住3坪大小的養心殿呢？

節目《國寶檔案》介紹故宮養心殿，曝光內部國寶級文物。(影片來源/youtube/CCTV中文國際)

根據《每日頭條》報導，養心殿建於明代嘉靖年間，布局與方位最早被記載在《明宮史》，其中並未描述養心殿的作用，只知道偶時是膳房或司禮監秉筆太監的值房，但似乎又與皇帝的日常生活聯繫緊密，但從嘉靖到崇禎，並沒有任何一個皇帝曾在養心殿久住。

直到清朝1690年（康熙二十九年），法國傳教士張誠在日記中描述養心殿的用途，指其正殿朝南，且還有一大廳和兩大間耳房(主房屋旁加蓋的小房屋)，正廳前的走廊上，有雕工精細的粗大木柱，「我們進入左手一間，看見裏面滿是畫匠、雕刻匠、油漆匠。一部分屋宇是供工匠們使用的，專作紙紮玩器，其製作之精巧令人驚奇不已」。

由此可知，這時的養心殿並非清朝皇帝的正寢，日記中還提到木匠、畫匠、雕刻匠等，應該是清代製造皇家御用品的專門機構「造辦處」，不僅如此，從1690年1月到4月間，張誠曾7次到養心殿與康熙交流醫學、數學、哲學和機械製造等問題，許多西方傳教士也經常到此切磋學術。

張誠在日記也寫下「（養心殿）另一間耳房是皇上臨幸此殿時晏息之處」，由此可見，當時康熙的正寢仍是乾清宮，直到1722年康熙駕崩，雍正在乾清宮服喪，但喪期結束以後，雍正也不願搬回乾清宮，表示「朕持服二十七日後，應居乾清宮。朕思乾清宮乃皇考六十餘年所御，朕即居住，心實不忍。朕意欲居於月華門外養心殿，著將殿內略為葺理，務令素樸。朕居養心殿內，守孝二十七月，以盡朕心」。

不過紫禁城房間多達9千多間，為何雍正要選原本被當作「手工作坊」的養心殿，多數學者認為，主要是養心殿比乾清宮更方便，雍正年間還進行整修，將養心殿設計成「工」字形建築，位於內廷區南緣西側，北與西六宮相連，南側緊鄰御膳房、庫房，東側隔街就是通往乾清宮的月華門，不僅如此，還將掌管樞密要政的軍機處設於養心殿南側的內右門外，來去都非常便利。

再者，雍正住在養心殿時，室內陳設都很樸素，也是想以此作為天下表率，養心殿從此被當成清朝皇帝的寢宮，到了乾隆還進行增建與改造，作為處理政務、召見群臣、讀書學習及居住的多功能建築，直到溥儀出宮，清朝一共有8位皇帝前後住進養心殿打理朝政。