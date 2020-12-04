熱戀中的情侶為了尋求刺激，會選在戶外或是特別的地點享受魚水之歡，日前就有一名女網友透露，和男友相偕看夜景，一時性起便在車上啪啪啪，不料開心到一半卻被巡邏員警逮個正著，場面頓時陷入尷尬，讓她後悔直呼「下次不敢在外面車震了！」

原PO在網路論壇「Zuvio 校園」PO文透露，1日和男友相偕看夜景，當下氣氛對了、感覺也來了，兩人就在車上忘情恩愛，「做到警察在附近巡邏都沒發現，就這樣被警察逮個正著」。

他們只好急忙將衣服穿好，並拿出身分證讓警察確認身分，剩下沒辦完的大事就等到回家再收尾，遇到如此崩潰的情況，讓她不禁直呼「場面超級尷尬，連警察也很尷尬…下次不敢在外面車震了！」

事實上過去也有情侶車震嗨到被警察敲窗，兩人在一陣慌亂下，立刻用迅雷不及掩耳的速度穿上衣褲接受盤查，男方卻緊張到胡言亂語，居然回說「好！不好意思！在談戀愛！」讓女方羞喊「和男友的車震初體驗就這樣警察成功GANK（偷襲）了，我們也沒下次了…怕爆」。