俄羅斯一名不願透露姓名的59歲男子，日前感到呼吸困難，於是前往醫院就醫，沒想到醫師卻從他鼻腔取出一枚「半世紀」的蘇聯戈比（Kopek）老硬幣，上頭早已長滿鏽斑。

綜合外媒報導，該男子表示，自己6歲時因為貪玩，在好奇心驅使下，將這枚硬幣塞入右邊鼻腔，後來擔心被嚴厲的媽媽責罵，而不敢如實告知，之後時間一久也忘了硬幣的存在，這一放就放了53年。

直到近幾個月，男子才出現右鼻孔無法呼吸的病徵，於是赴醫求診，後來經掃描檢查後，醫師才發現男子的鼻腔深處，有一塊異物，且周圍還長滿了結石，嚴重影響呼吸，便安排男子於上月27日進行1個多小時的內視鏡手術。

手術過程中，醫師取出了一枚現在早已沒在市面流通的蘇聯老硬幣，且硬幣上的圖樣也嚴重鏽蝕，看不清原本的錘子和鐮刀圖樣。醫師表示，男子十分幸運還有單邊鼻孔可呼吸，若再擱置不理，恐會影響健康，而男子也已於上月30日康復出院。