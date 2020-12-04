男女交往難免會有進一步的親密行為，不過日前卻有一名男子抱怨，與女友交往多年，對方索求無度，讓他錯愕不解，「女生性慾有這麼強的嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《靠北女友2.0》臉書粉絲專頁匿名PO文大吐苦水，指出與女友交往3年多，固定每個禮拜見面2次，「但她每次都想做愛，除了月經來會暫時停止這個動作。拒絕她還會不爽，還跟我鬧脾氣…」讓他火大直呼「女生性慾有這麼強的嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人得知男子一個禮拜只與女友見面2次，還反過來抱怨對方性慾太強，一面倒狂噓「像個男人好嗎？一個禮拜才2次！」、「一個禮拜2次是想餓死她嗎」、「你自己沒辦法滿足她，還說她性慾強，你應該要加強自己技術問題，女人一個禮拜2次還好，沒有跟你一個禮拜4次以以上就不錯了」、「不行就不要來丟臉，當男生可以當成這樣，還有在拒絕女生這種事情的」、「我跟我男友一個月見面2次，每一次都至少5次以上」。

還有人憂心建議，「你已經50歲以上了嗎？如果未滿50歲，你連一星期2次都沒辦法？該看醫生了」、「要不要去給醫生看看你有沒有性冷感」。