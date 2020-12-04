早餐是一天活力的泉源，不少人都有吃早餐的習慣，日前就有一名女網友透露，前往家中附近新開的早餐店用餐，儘管裝潢新穎，但是吃起來與一般早餐店無異，價格卻貴上許多，讓她不禁好奇「早餐店賣什麼最暴利？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，剛吃完附近一家新開的早餐店，但店家好像都將錢花在商品包裝和店面裝潢，口味上吃起來跟路邊早餐店差不多，「薯條、雞塊一吃就知道是那種冷凍大包的，然後一包沒幾條給我賣四五十，貴貴的…」讓她不禁好奇「紅茶綠茶聽說成本也超低，有沒有早餐店賣什麼最暴利的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指「飲料」最暴利，紛紛留言回應「冰奶」、「飲料，成本低到你無法想像」、「紅茶3元」、「本業是飲料店」、「都在賺飲料」。

也有內行人揭密背後成本，「以紅茶為例，1杯賣你20元，店家能賺17元，以前打工經驗」、「飲料類都是利潤最高的，其他大概只賺售價50％～70％。食材成本多少，你去食材行看批發價就知道，當然固定買還有折扣，不過以前幫親戚顧過早餐店的經驗是，飲料類都暴利，所以老闆超愛你只來點一杯奶茶、紅茶，賺翻了」。