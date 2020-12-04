單獨將寵物留在車內，是非常危險的事情，尤其在炎熱的夏天，牠們難以忍受車內高溫而熱死。美國密蘇里州一名女子，日前至賣場準備購物，經過停車場時，發現一隻狗被單獨關在特斯拉車內，當下讓她非常擔心，原本想報警求助，未料看到車內螢幕的一段話，才知道自己搞烏龍，更直呼長知識了。

Today I learned that Tesla cars have a "dog mode" that keeps the temperature controlled when leaving a dog in the car during store runs. Elon Musk, what a guy. 由 Miranda Edwards 發佈於 2020年11月21日 星期六

女網友愛德華茲(Miranda Edwards)日前至賣場購物，豈料在經過停車場時，發現其中一輛白色轎車，裡面竟有一隻米克斯犬，獨自被關在車內，無奈的盯著遠方看，認為飼主的行為非常不當，再者也擔心狗會有危險，原本想要報警救援，但卻發現車窗內螢幕上的一段留言，驚覺自己差點誤會車主。

螢幕上寫著「我的主人很快就回來，別擔心」，上面還顯示車內溫度為華氏71度(約攝氏21.6度)。愛德華茲表示，看到這一則訊息後，她才知道電動車特斯拉有「狗狗模式」(Dog mode)，當主人至商店買東西，必須將狗留在車上時，特斯拉就會啟動模式控制溫度，讓寵物獨自在車內仍很舒適。

PO文獲得7.5萬人按讚，讓不少人大開眼界，直呼「這就是我夢想中的車啊」、「這真的是很酷的設計，相信有很多特斯拉車主，甚至不知道愛車有這功能」、「差一點就要罵車主了，還以為是不良飼主」、「狗的臉看起來很跩，好像在說『怎樣啦！我的主人開特斯拉』」。

而愛爾蘭一名特斯拉車主羅斯（Ross Hunt），去年將貴賓犬Loki獨留在車內，路人發現後便報警，並通報「都柏林防止虐待動物協會（DSPCA）」，飼主差一點因此受罰，「狗狗模式」也受到關注，審理法官得知後，還讚嘆特斯拉的技術。