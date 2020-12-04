世界上最老的珊瑚礁巨魚現蹤！澳洲海洋科學研究所日前在羅利淺灘，發現了一隻高齡81歲的「斑點羽鰓笛鯛」，比原紀錄保持魚多出20歲，而科學家也表示，81歲斑點羽鰓笛鯛出生時，第二次世界大戰才剛爆發，而牠能協助人類了解氣候變化如何影響魚類。

根據《獨立報》報導，澳洲海洋科學研究所（Australian Institute of Marine Science，AIMS）在西澳布魯姆（Broome）以西約300公里的羅利淺灘（Rowley Shoals），捕獲11條超過60歲的珊瑚礁巨魚，其中還包含一隻79歲的白斑笛鯛（Lutjanus bohar），及一隻81歲的斑點羽鰓笛鯛（Macolor macularis）。

Scientists find 81-year-old snapper, the world’s oldest tropical reef fish https://t.co/lHLUcULGMs — The Independent (@Independent) December 2, 2020

科學家透過魚體內的耳石(耳骨)組織，準確鑑定出魚類的年紀，因為耳石類似樹木年輪，上面會有每年的生長帶。而負責這項研究的AIMS魚類生物學家泰勒博士(Brett Taylor)提到，「到目前為止，我們在熱帶淺水區，發現最古老的魚類已有60年歷史」，而新發現的高齡魚比原紀錄保持魚年齡多出20歲，刷新了世界紀錄。

泰勒博士更提到，此次發現的斑點羽鰓笛鯛應該在第一次世界大戰後孵化出來，「牠在第二次世界大戰中倖存下來。一條魚能在珊瑚礁上生活80年，真是令人難以置信」，不僅如此，此項研究還可幫助科學家了解，氣候變化對魚類的年齡與體長，會造成怎麼樣的影響。