最狂靈魂畫手！大陸日前一名民眾，撿到附近住戶的狗，因此便交給保全保管，並用手繪的方式，畫出狗的模樣，將認領畫像貼在牆上，供飼主辨認，有趣的是，撿到狗的好心人士，在畫上還嫌狗長得很潦草，頓時讓人看得滿頭問號，直到見到狗本尊後，不少網友則笑翻「太傳神了」。

狗的畫像曝光後，許多人都誤以為是撿到狗的人畫工太差，沒想到狗真的長這樣。(影片來源/youtube/路克毛)

網友@by98766789將影片分享至抖音，當時一名好心人撿到住戶的狗，又不清楚飼主是誰，因此便交給保全照顧，並在社區牆上貼出認領文，擔心飼主未發現是自己的狗走失，因此還用水墨手繪狗的長相，供狗主人認領。

畫像上狗擁有卡通米老鼠一樣的大耳朵，脖子上還綁了一條紅領巾，擁有一雙像逗號的眼睛，毛蓬鬆到亂七八糟，甚至延伸到嘴邊，看起來像鬍鬚一樣，最有趣的是，畫手還備註「長得很潦草」，當下讓許多人看得匪夷所思，不懂他畫的到底是狗還是熊。

隨後飼主也成功把愛犬接回家，並拍出狗的真實模樣，原來牠是一隻小型秋田犬，身上的毛髮非常濃密，而且眼睛也很小，特徵與畫像完全一模一樣，讓不少網友笑翻，表示「原本以為是撿到狗的人畫工不佳，沒想到這麼傳神啊」、「想說他把狗畫醜了，沒想到是神還原」、「一看秒懂，狗真得長的很潦草」。