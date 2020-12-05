大自然每天都在上演弱肉強食的戲碼，像是鱷魚們經常會埋伏在水中，等待著前來河邊喝水，或者因為遷徙需求必須渡河的動物們經過。近日就有網友分享一段巨鱷偷襲獵豹的畫面，殘酷的驚險瞬間全被鏡頭完整捕捉。

國外有網友經常在推特帳號「SAKET」上分享野生動物的影片，昨（4日）更發布了一段巨鱷偷襲獵豹的驚險瞬間，並PO文寫道「60秒內消失！當掠食者淪為獵物，最終仍難逃叢林法則的鐵律」。

畫面中可見，一隻獵豹在岸邊喝水，不料看似風平浪靜的河面，下秒卻風雲變色，一隻巨鱷突然竄出水面，張開血盆大口，向著獵豹的咽喉處一口咬住不放，儘管獵豹不斷掙扎，但仍被以迅雷不及掩耳的速度拖下水中，河面掀起劇烈波瀾，但不久後又回歸平靜，短短不到30秒的過程，全被鏡頭完整捕捉。然而鏡頭一拉遠，卻驚見還有2隻茫然的小獵豹，呆站在岸邊不知所措。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「看見獵豹寶寶頓失依靠的畫面，莫名覺得心好酸」、「雖然很殘酷，但弱肉強食就是大自然的運作方式」、「巨鱷不只殺死了獵豹媽媽，可以預見2隻獵豹寶寶也危險了」、「攝影鏡頭分散了獵豹的注意力，並產生了致命的後果」。