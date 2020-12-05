揮別2020、迎向嶄新的2021年，全球各地的民眾無不引頸期待，不過也有人默默堅守崗位，無法參與跨年活動。日前就有一位準役男透露，即將於跨年前入伍，對於人生中第一次軍中跨年，心中五味雜陳。對此，就有一位海軍學長分享難忘的站哨經驗，掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「請問軍中跨年什麼感覺」為題，PO文透露近日收到兵單，上頭的報到時間為12月29日，讓他不禁好奇問道，「第一次在軍中跨年，人生可能只有這次，想問板上前輩在兵營跨年什麼感覺？肥皂要準備多一點慶祝嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我也大內跨年，晚上會開趴訂雞」、「加菜、自由時間變多」、「就站哨啊，別人放假你站哨」、「10點就床上躺平，跨啥年？跨你鄰兵還差不多」、「睡到一半，中隊長直接開廣播倒數跨年」、「農曆年比較爽，外燴吃到吐，電影從早看到晚；跨年就跟平時放假差不多」。

也有過來人分享難忘的特殊經歷，「跨年在博愛特區站屋頂哨，還能看煙火，超棒」、「海軍艦艇的跨年很特別，港內的軍艦會在倒數歸零的同時，一起鳴汽笛，很壯觀！」、「海艦跨年真的還蠻有趣的，而且當天伙食更好」、「左營軍港的跨年真的很讚」、「在金門看著廈門放煙火還不錯，參考一下」、「嫩！我外島當兵跨年時在巡邏，伸手不見五指」。