古代刑罰千奇百怪，其中最為人熟知的就是凌遲與人彘，前者是用小刀將受刑者千刀萬剮，後者則是將人砍去四肢，割鼻挖眼，銅液灌耳，啞葯灌喉，最後再裝進馬桶，做成半人半豬的怪物。然而「點天燈」這項酷刑的恐怖程度，與凌遲、人彘相比，卻不遑多讓！

點天燈，顧名思義就是將受刑者的衣服褪去，接著將他全身裹上麻布，浸泡於油缸中，最後栓在高聳的木桿上，像天燈一樣被點燃。歷史上只有3個人受過這個刑罰。

第一位是董卓，眾所皆知，呂布殺掉董卓之後將他的屍體棄置街口，但因為董卓生前殘暴，有士兵認為這種死法太便宜他了，於是憤而剖開董卓的肚子，接著放上燈芯，當火苗順著燈芯燒到董卓肚子內的脂肪後，火勢越燒越旺，最後將其屍體燃燒殆盡。

第二位則是宋徽宗，貴為皇帝的他，在被金人俘虜後，因不堪精神折磨而死，死後屍體被架到石坑上焚燒，燒到焦爛時，再將屍體扔進水坑中滅火，煉成了燈油。

第三位為年僅19歲的朱九妹，太平天國時期，她被東王楊秀清看上，恰逢楊秀清的東王府中缺少執掌文書，要求她做他的執掌文書，但朱九妹誓死不從，女百長可憐她便將她藏了起來，卻也惹上殺身之禍。僥倖逃脫的朱九妹一心想替女百長報仇，但計畫提前洩漏，遭楊秀清活活地將她點了天燈。

到了近代，點天燈早已從官方的刑罰中除名，不過卻流傳於川湘一帶土匪中，他們會在受刑者的頭上鑽個小洞，或者用利刃割掉其肚臍，最後倒入燈油點燃，讓受刑者在極度痛苦中被活活燒死。