開車時路上狀況多，若是遇到小動物過馬路，當下又不能硬開前進，只能等牠們慢慢過去。日前有網友分享一段影片，只見一名駕駛開車時，突遇到2隻山鷸過馬路，有趣的是，牠們的走路姿勢看起來像在跳恰恰，讓眾人看得哭笑不得。

網友將影片分享至《爆笑公社》，並寫下「我們就是要慢慢走，跳跳舞，急死你」，當時駕駛行駛到一半，突然出現2隻山鷸欲過馬路，因此他便停下來等待，但有趣的是，原以為牠們會很快就通過，未料山鷸走得非常慢，而且每走一步，身體就會上下擺動，看起來像在「跳恰恰」一樣。

過去也有人分享類似影片，由於山鷸的走路姿勢非常可愛，因此一直受到關注。(影片來源/youtube/Center for Biological Diversity)

許多網友笑翻表示「還好不是一走進草叢就飛起來了，更氣」、「給牠一聲喇叭，賞彼此一個痛快」、「看了影片，唉！我被融化了，太可愛了」、「不趕時間看到會覺得可愛，如果趕上班打卡就會很瘋掉」、「如果牠突然回頭再來一次，你絕對會崩潰」、「出去買個早餐，回來可能已經半夜了」。

山鷸又名丘鷸，是一種中小型涉水禽鳥，體長約33至35公分，棲息於歐亞大陸溫帶地區的森林，而山鷸宛如跳恰恰的走路姿勢，其實是為了嚇沙底的蟲，使其受到驚嚇而竄動，山鷸便可知獵物的位置，鎖定後再用喙深入土中捕食，有時也會撿拾表面的食物，或捕捉飛行中的昆蟲。