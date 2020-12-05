無論動物還是人類，母愛都一樣很偉大。美國有一名飼主，養了一隻拉不拉多犬，先前順利生下8隻幼犬，但奇怪的是，主人卻發現總是少一隻，走到母狗的身邊檢查，才看到其中一隻幼犬被狗媽媽抱緊緊，不斷的餵食牠，讓主人相當困惑，直到得知真相後感動落淚。

狗媽媽黛西將其餘的幼犬照顧好後，會帶最弱小的露西至安靜的地方，獨自餵牠吸奶喝。(影片來源/youtube/Life With Labradors)

飼主養了一隻白色拉不拉多犬，並取名為「黛西（Daisy Duke）」，1年前牠生下8隻狗寶寶，分別是4隻白的、4隻黑的，但奇怪的是，當主人在數狗的數量時，卻發現其中一隻白色的露西（Lucy）經常消失，找到黛西後才知道，原來牠將第8隻寶寶帶去別處餵食。

原來第8隻幼犬是全窩中最弱小的，體型也比兄弟姊妹還小隻，在吸母乳時一定會搶輸，最終可能因營養不良而過世，為了讓露西能順利長大，當黛西安頓好其餘的7隻寶寶後，牠便會將露西獨自帶在身邊照顧，只要露西一哭了，牠就會趕緊跑過去查看，將牠抱在懷裡，確保牠能夠喝到奶。

而主人發現後非常感動，也將過程拍攝下來，還為牠們創了youtube頻道「Life With Labradors」，這一段感人的畫面也累積9百萬觀看次數，露西在狗媽媽的細心呵護下，如今也順利的長大。不少人表示「這一隻狗媽媽比有些人更有母愛」、「牠真的是一個了不起的媽媽」。