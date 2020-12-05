英國伍爾弗漢普頓一名68歲屋主，在40年前買了一棟半獨立式的房子，期間在整理花園時，發現院子裡竟有一個人孔蓋，當時儘管非常困惑，但也沒想太多，因此一直未掀開來看，近日因疫情在家太無聊，他便決定打開人孔蓋看看，沒想到裡面竟是另一個空間。

He's lived there for 40 YEARS and had no idea! 由 Daily Mail Video 發佈於 2020年12月4日 星期五

根據《每日郵報》報導，68歲的帕特爾（Khandu Patel）買下位於伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）的房子，與62歲妻子烏沙(Usha)居住在這將近40年，但剛買下屋子不久，他在整理花圃時，就發現院子裡竟有一個人孔蓋，當時讓他覺得很奇怪，但也沒有試著查看底下有什麼。

直到最近因疫情的影響，帕特爾在家防疫太無聊，便決定一窺人孔蓋下的秘密，表示「我一直想知道，為什麼會有人孔蓋，所以趁鎖國期間，我和朋友決定一探究竟，當我們開始挖掘時，發現下面竟有一個樓梯，甚至還有一個空間，讓我們覺得非常神奇」。

帕特爾透露，這一棟房屋建於1920年代，新發現的空間位於花園下10英尺處(約3公尺)，是前屋主挖的二戰防空洞，「我們認為在戰爭期間，整個街區的居民都會躲到這，裡面大約可容納40人，而如今我們也打算將這裡改建成酒吧，提供我們放鬆休憩的地方」。

帕特爾目前已重新粉刷防空洞的牆面，並將原本的人孔蓋入口，換做一扇門方便進出，裡面還放了桌子與燈，提到等到疫情結束後，他將邀請自己的親友，一起來「防空洞酒吧」裡同樂。