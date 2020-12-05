隨著聖誕節即將到來，國外不少人也開始布置聖誕樹。澳洲一家人日前回到家，發現家中聖誕樹上的吊飾散落一地，隨後發現樹上多了一個新吊飾，是一隻無尾熊娃娃，女屋主當下以為是孩子新掛的吊飾，沒想到湊近一看才發現，這是一隻活生生的無尾熊。

🎼Tis the season to be jolly Koalalalala Lalalala 🎵 This evening our hotline operator took a call. ... 由 1300Koalaz 發佈於 2020年12月2日 星期三

綜合外媒報導，居住在南澳阿得雷德（Adelaide）的阿曼達（Amanda McCormick）在自家裝飾一棵聖誕樹，周三（12/2）全家外出工作、上課，只剩16歲女兒塔伊拉（Taylah），直到下午3點才出門，為了讓愛犬進出方便，因此她並未將門鎖上，豈料全家人晚上6點回到家後，發現聖誕樹上的裝飾散落一地。

不僅如此，家中愛犬一直奔到聖誕樹旁狂嗅，讓阿曼達一家驚覺有異，趕緊上前查看，才發現聖誕樹上掛了一隻無尾熊，阿曼達表示「我一開始還以為，牠只是孩子放上去的絨毛玩具，直到牠盯著我看時，我才知道牠是一隻活生生的無尾熊」。

有趣的是，無尾熊不知道聖誕樹是假的，還將樹葉摘下來放進嘴裡咬，當牠發現是假樹後，才停止咀嚼的動作。之後阿曼達也不知如何驅趕無尾熊，因此便將家門打開，希望無尾熊自行離開，豈料過了3個小時後，無尾熊仍待在樹上不願意走，他們只好向當地無尾熊救援組織1300 Koalaz求助。

由於事件非常罕見，動保組織人員起初以為是開玩笑，阿曼達提到「對方以為這是惡作劇電話，因為這是他們第一次遇到無尾熊掛在聖誕樹的例子」，最終2名動保組織員工到阿曼達家，用毛巾罩住無尾熊的眼睛與全身，費了一番功夫才將牠與聖誕樹分開，而無尾熊當時似乎很不願意，期間發出叫聲，甚至試圖伸爪抓人。