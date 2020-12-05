中途之家「浪浪別哭」裡，有一隻經歷3次退養的米克斯「小丸」，一出生就被遺棄在獸醫院，住在鐵龍裡將近2個月的時間，儘管被多次退養，但牠臉上仍掛著笑容，甚至依舊很信任人類，也讓「浪浪別哭」內的工作人員相當不捨，而近日也傳出好消息，「小丸」終於找到新家。

浪浪別哭工作人員為了幫「小丸」加油打氣，日前還帶牠至海邊玩耍，甚至還回老家探望獸醫師。(影片來源/youtube/浪浪別哭)

「浪浪別哭」提供流浪狗中途安置的空間，以咖啡廳的模式獲利經營，不只可以讓顧客近距離接觸浪浪，也能透過互動的方式，讓人體會到動物的美好，提高流浪動物被領養的機會，日前他們在youtube頻道分享其中一隻浪浪「小丸」的故事，目前僅8個月大的牠，已經歷過3次領養又被退養。

「小丸」剛出生時，就被棄養在獸醫院，一住就是2個月，因此在牠6個月大以前，都是在收容所、獸醫院的鐵籠中度過，而鐵籠的空間非常小，就連轉身都非常困難，出門遊玩的機會更是少之又少，直到中途之家「浪浪別哭」其中一隻流浪狗被領養走後，工作人員才將「小丸」帶回店裡等新主人。

過了1個月後，「小丸」成功找到新主人，眾人都非常開心，沒想到過了3個禮拜後，牠竟被退養了，儘管如此，牠對人仍未失去信任，不只個性非常親人，看到陌生人也不會亂吠叫，日前「浪浪別哭」的工作人員還帶牠回出生時的獸醫院，「小丸」一看到當時住的鐵籠時，還嚇得趕緊逃走，好像在說「我不要回去啊！」，讓人看得相當心疼，所幸近日牠也順利找到新家，終於能夠被好好疼愛了。