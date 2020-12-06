蛇是人們非常害怕的生物之一，牠們的外表雖然細細長長的，但卻可以吞下比自己體型大好幾倍的獵物，而且有些種類的蛇還具有毒性，儘管如此，世界上還是存在著蛇的天敵。近日，澳洲一名網友就撞見了一隻超萌樹蛙的獵食現場，只見牠嘴裡吐出的蛇頭還在搖擺掙扎，下秒就倒在血跡中，成為樹蛙的美味大餐。

根據《每日郵報》報導，這名居住在湯斯維爾（Townsville）的女網友日前目擊了一隻樹蛙的獵食現場，牠的嘴裡正含著一條還在不斷扭動的擬龜殼花（Keelback），這個震驚的畫面讓女網友非常興奮，立刻拿出了手機將這幕拍下，並上傳到了抖音。

從畫面中可以看到，當鏡頭一變換時，這隻擬龜殼花已經頭破血流，無力地癱在地上，似乎沒了生命，而樹蛙則是用自己的一隻前掌壓制住了擬龜殼花的身體，持續緩慢地吞嚥著剩下來的身體部位。這段影片很快就在網路上引起熱議，截至目前為止已經突破30萬的瀏覽次數，許多人都感到驚訝，「我還以為只有蛇才會吃青蛙！」。

而爬蟲學家蓋文博士（Gavin Bedford）對此則透露，「其實青蛙吃蛇很常發生，但卻很少被人看見」，事實上澳洲掠食者的食物來源不僅限於特定物種，而是根據獵物是否足夠小來決定，而擬龜殼花在剛孵化時，體型並不大，因此樹蛙才有機會可以吃下牠；不過樹蛙其實正是擬龜殼花的獵物之一，就算牠們體型再小也會吃掉樹蛙，所以蓋文認為這場鬥爭相當具有「諷刺性」。