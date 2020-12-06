動物也和人類一樣擁有豐富的情感！大陸一隻天生視障的哈士奇被困在有些高度的台階上不敢跳下，牠的弟弟見狀立刻「狗身示範」，不斷重複著相同的動作，鼓勵自己的哥哥勇敢跳下，暖心又溫馨的行為讓網友們都相當感動。

根據陸媒報導，大陸湖北襄陽的一名飼主養了2隻哈士奇，分別叫作大寶和巨寶，事發當時，飼主把大寶抱到台階上吃東西，吃完了以後他暫時離開再去拿點食物，但大寶發現主人離開後也想跟著離開，但因為本身有視力缺陷、看不見，只能無措地在台階邊緣徘徊，不敢輕易跳下，巨寶見狀立刻上前親自示範，不斷重複著相同的動作，耐心地鼓勵著大寶，最終成功教會大寶跳下台階。

這段影片曝光後，很快就引起網友熱議，大家都被大寶和巨寶之間溫馨的互動給深深感動，紛紛留言：「太暖了，友愛的狗狗」、「小可憐，兄弟倆相依相伴，淚目了」、「狗狗真是人間溫暖」、「這就是為什麼人見的太多，我就越來越喜歡狗了」、「看牠的身材能看出來主人也是很好的人，對牠們很有耐心，沒有拋棄，非常棒」。

飼主陳先生事後也接受訪問，表示大寶一出生就沒有眼球，天生就看不見，所以每到陌生的地方都會非常害怕，而巨寶則是牠的弟弟，兩隻狗狗已經養了5年，感情非常融洽，平時巨寶是狗界的老大，但為了保護大寶，總可以捨棄嘴裡的肉和骨頭，足以見得牠們的兄弟情深。