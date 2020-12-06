日前，世界自然基金會（WWF）在進行波羅的海（Baltic Sea）海洋保護工作時，意外發現了極具歷史意義的物件－一台「恩尼格瑪密碼機（Enigma machine）」，它是第二次世界大戰中德國「閃電戰」裡的一部分，如今被送往考古博物館，將進行進一步的研究與展出。

日前在波羅的海撈出一台恩尼格瑪密碼機，推測是在1945年5月沉入海中(影片來源/YouTube/ DER SPIEGEL)

綜合外媒報導，世界自然基金會多年來都會派遣潛水員到波羅的海進行海洋保護工作，清除廢棄漁網，避免魚類、海洋哺乳類動物以及水鳥誤入陷阱，造成致命的危險。不過日前卻在工作的途中，透過聲納系統發現了一台外表生鏽的詭異機器，據悉正是德軍在二戰所使用的「恩尼格瑪密碼機」。

潛水員費洛里安（Florian Huber）透露這台機器很有可能是在1945年的5月沉入海底，因為德軍不願意讓潛艦內的物品落入敵軍之手，在該月有45艘U型潛艦在格爾廷灣（Gelting Bay）鑿沉，「我們懷疑這台恩尼格瑪密碼機就是在此事件中被扔進海中的」。

此外，費洛里安也指出，目前恩尼格瑪密碼機的複製品極為稀少，甚至在德國博物館中都只有很少量的樣本，而這台密碼機也被送往位於什勒斯維希（Schleswig）的考古博物館，將會在那邊進行保存與進一步的研究。

據悉，恩尼格瑪密碼機是第二次世界大戰期間德軍用來安全傳送訊息的加密機器，使用一系列複雜的機械系統與電子系統來加密訊息，雖然在1939年波蘭政府就已經將破解方法告知英國和法國，但直到1941年後才終於成功破解。