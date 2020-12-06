就讀醫學系的人通常出社會後都會擔任醫生，雖然收入可觀，但卻是靠著暴肝工作或處理醫療糾紛而換來的。最近，有網友就發現，同屬第三類組的「藥學系」CP值似乎更高，除了起薪就有6、7萬以外，工作內容也簡單，被其他鄉民大推根本就是「民間版公務員」。

一名網友在PTT上以「藥學系是CP值最高的科系嗎」為標題發文，他在文中指出，藥學系不用像醫牙一樣需要前1%的學生才擠得進去，畢業後也不必暴肝值班，或是需要承擔醫療糾紛的責任，工作內容非常單純，沒有動手術等勞心費神的事情，到了下班時間就可以打卡走人。

至於薪水方面，PO主聽聞的起薪都至少有6、7萬，去診所甚至還可能破10萬，而且現在藥師的需求量也非常大，不僅藥廠、診所、醫院、藥局等，甚至藥妝店、大賣場和生技公司等地方都需要藥師，根本不用擔心失業問題。綜上所述，PO主覺得藥學系根本就是所有科系中CP值最高的了。

此文一出，果然吸引網友熱烈討論，「算是民間公務員系，給你一個穩定收入的未來」、「可以自己開藥局的話，真的很涼，重點是沒醫療糾紛」、「待遇比護理師好很多，護理師太操」、「聽說缺很少」。

但也有過來人指出，工作並沒有想像的那麼輕鬆，「可是薪水很死，想多賺也不行」、「那也得考過國考，藥師國考通過率超低好嗎」、「如果是純受薪那其實不見得高，大醫院還可能很操勞，小診所藥師比較沒有臨床壓力，但是通常藥師負責收錢會得罪病患」、「我以前診所一個藥師一個藥劑生，兩個輪一週18診值班、各分9班，2個人月薪都沒破5萬，給你參考」。