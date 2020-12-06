德國海關近日發出聲明，指他們在10底至11月初這段時間查扣了2個包裹，並在裡面發現26種珍稀的爬蟲類動物。為了掩人耳目，走私賣家還將部分動物縫入布娃娃當中，導致其中10隻因為窒息不幸死亡。

German airport customs officers have found 26 rare reptiles - 10 of them dead - smuggled inside parcels of toys and sweets from Mexico. The 16 surviving reptiles might be returned to their Mexican habitat. https://t.co/yYqXicJt9m — CITES (@CITES) December 3, 2020

根據《BBC NEWS》報導，德國科隆波恩機場海關分別在10月30日和11月8日查扣2包來自墨西哥的包裹。隨即在裡面發現26隻稀有的爬蟲類動物，包括角蜥、短吻鱷蜥和箱龜等等，幾乎都是在「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）上的保護物種。

走私的物種包括角蜥、短吻鱷蜥和箱龜等等瀕危動物。(圖為角蜥示意圖，和本文無關／達志影像)

聲明中提到，賣家為了躲避查緝，將部分動物活生生縫入密不透風的布娃娃當中，造成其中10隻動物因為窒息死亡，僅剩16隻倖存，應該會被送回牠們在墨西哥的原棲息地。目前還不能確定這些動物是在野外被捕捉，還是走私賣家自行繁殖而來，德國政府正努力嘗試透過DNA來追溯來源。

同時，機場海關則與墨西哥政府和柯尼希博物館（Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig）的動物學家合作，希望能盡快揪出非法走私瀕危動物的兇手，給予他們應得的制裁。