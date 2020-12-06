現代社會越來越開放，結婚生子或生兒育女不再是義務，而是每個人自己選擇的生活方式。對此，有網友就好奇發問「一個人如果不婚不生，以至於老的時候沒有人陪伴照顧，是不是一件很可怕的事情？」文章曝光後引起論戰，不少人都不約而同點出「1關鍵」更為重要！

一名網友在PTT八卦板以標題「這輩子不婚不生的人年老不會覺得可怕嗎」發文，表示現在有很多人都選擇不婚不生，但他認為可能是因為父母健在，又還年輕。等到再過20年，很有可能就只剩自己一個人生活，尤其是過年過節這種家庭團圓的日子，身邊如果沒有配偶或子女陪伴，難道不會覺得很可怕嗎？

文章曝光後掀起熱議，許多網友都吐槽「笑死，你以為結婚生子就會一家團圓」、「已婚有子，過年過節還是自己過，更可怕」、「很多人結婚有伴還是很孤單，感情不好又住一起反而更痛苦」還有人認為時代已經不同了「現在科技進步，通訊、娛樂都很多，就算沒家人，只要認識有一樣興趣的伙伴不至於孤單」、「一個人只要認識10個以內的好朋友就夠活了啦」。

其中，有不少人更點出「錢」才是最重要的關鍵「養兒防老的風險很大，人生難保意外，存錢防老比較實在」、「現在覺得不結婚也還好，離婚率那麼高，但一定要存好錢」、「看看那些獨居的人，很多都是因為沒錢過不下去，還要倚賴社會局補助過活，所以錢真的很重要」、「得先有能力把自己顧好，才有能力照顧其他人」。