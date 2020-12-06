天氣越來越冷，又到了最適合吃火鍋的季節。近日有網友在網路上發文，認為「高麗菜」根本就是火鍋的靈魂，而且不管怎麼吃都吃不膩，好奇還有沒有蔬菜可以超越它？文章隨即引發熱議。

一名網友在PTT八卦板以標題「高麗菜是最好吃的葉菜類嗎？」發文，表示最近因為天氣轉冷，經常煮火鍋來吃，發現有很多火鍋料都吃膩了，唯獨只有高麗菜怎麼吃都吃不膩「高湯燙一燙直接吃，爽脆口感完全停不下來，一餐吃半顆到一顆都沒有問題」，讓他忍不住直呼「高麗菜是不是最好吃的蔬菜？」

文章曝光引起不少網友共鳴「高湯裡面沒高麗菜真的少一味」「現炒的更好吃，阿~~~~嘶」「高麗菜吃起來甜甜脆脆的，心情會好。」還有人覺得「青花菜才是王者」「青江菜、菠菜、空心菜，用蠔油炒超讚」、「空心菜才是！空心菜炒羊肉、蒜頭清炒空心菜、薑絲清炒空心菜」「我比較愛白菜」「水蓮：？」。

其中，有不少饕客全都激推「茼蒿」才是真正的王者，「火鍋沒茼蒿就不要叫做火鍋了，特別還要山茼蒿」、「火鍋只推山茼蒿，不服來戰」、「冬天茼蒿第一」、「山茼蒿才是王者」、「用煮的王者只有山茼蒿，炒的才是高麗菜」、「用煮的王者只有山茼蒿，炒的才是高麗菜」。