鬣狗是非洲大草原上分布最廣泛的大型獵食動物，社會性強和殘暴的狩獵方式讓他們成為「萬獸之王」獅子最大的競爭對手。但你知道有一種鬣狗超特別嗎？《國家地理雜誌》日前就在YouTube頻道介紹了「土狼」，牠們非但不會獵捕其他動物，反而以昆蟲為主食！

土狼雖然名字聽起來很兇猛，其實牠們生性膽怯，且最喜歡吃白蟻。(影片來源/YouTube/ 國家地理雜誌 National Geographic Magazine /如遭刪除請見諒)

土狼（Aardwolf）屬於鬣狗科的一種小型哺乳動物，又被稱為冠鬣狗、鬣豺，主要棲息在非洲東部和南部乾燥的平原上。雖然名字和外表神似兇猛的鬣狗，但牠們並不會捕食大型動物，雖然偶爾會吃腐肉填飽肚子，平時還是多以昆蟲為主食。

其中，牠們最愛的佳餚就是「白蟻」，根據科學家研究統計，一隻土狼一晚可以食用高達20萬隻白蟻，牠們又長又黏的舌頭就是最佳的捕食工具。此外，和被稱為「頂級掠食者」的鬣狗不同的是，土狼生性膽怯，對人類無害，遇到威脅只能將毛豎起，藉此增大身體，並從肛門噴出有麝香氣味的氣體，再視情況決定要逃跑或是要攻擊對方。

影片曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛留言「蝦米他的主食是(白蟻)顛覆我的想像空間了啦！」、「怎麼可能，有沒有搞錯」、「可愛死了惹」、「好想摸那個舌頭==」、「居然是挖坑穴居的，厲害了...」。