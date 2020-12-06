台灣各縣市有不少極具特色的地名與路名，像是台中「市政北七路」、台中「大馬路」等等，經常成為網路上的熱門話題。日前有名網友在無意間發現一處地址，筆劃都多到讓人崩潰，忍不住直呼「這應該是最難寫的地址」。文章也引起鄉民熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣最難寫的地址在哪裡？」發文，表示他日前放假沒事，決定到處晃晃，沒想到經過桃園新北交界附近時，意外發現一處全名為「桃園縣龜山鄉迴龍村萬壽路」的地址超複雜，用筆劃計算需要141劃，還有「龜」、「龍」、「壽」等容易寫錯的字，直言「這應該是小弟目前見過全台最難寫的，還有比這裡更難寫的地址嗎？」。

文章曝光後掀起熱議，有在地人笑稱桃園縣、龜山鄉都是舊地名的念法「你那邊還有桃園縣？」、「你那裡還有桃園縣的話，趕快買台積電」還有人表示有些地址不用寫出來郵差也看得懂「迴龍村不會寫出來吧，我從小到大沒寫過」、「村跟里都可以不用寫沒差」。

其中，一名網友透露宜蘭縣某地更誇張，「宜蘭縣蘇澳鎮龍德里蘇濱路…你算算比劃」經過原PO計算，發現全筆劃竟高達198筆劃，讓他甘拜下風，大讚對方「你贏了」。