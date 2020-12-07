不少人都渴望能夠一夜致富，而其中一部分人就將這個夢想寄託在彩券之上，不斷購買著相同「幸運號碼」，希望有一天幸運女神可以降臨在自己身上。英國一名男子在1年的時間內都堅持使用同一組號碼購買彩券，近日竟真的贏得了大獎，然而女友卻偷改號碼，讓107萬英鎊（約新台幣4000萬）的獎金瞬間飛了！

根據《太陽報》報導，32歲的賽門（Jacob Simon）在1年來的時間都使用「14、20、27、34、38」以及幸運星數字「2、11」來下注、購買彩券「歐洲百萬」（EuroMillions），在本月4日開獎時，他終於成功對中6個號碼，和其他6名得主共同平分750萬英鎊（約新台幣2.8億），可以得到約107萬英鎊的獎金。

當時賽門並沒有關注開獎結果，但他29歲的女友阿沃薩（Chantelle Avossa）卻突然心虛地對他說：「你會殺了我」，原來阿沃薩認為賽門1整年都沒有好運可以中獎，所以私下更改了號碼，讓他們一夕之間就錯過了難得的大獎。

賽門剛開始還以為她只是在開玩笑，最後才終於搞清楚狀況，他表示自己對這樣的結果感到「很不舒服」，「我想的越多越不可置信，我們兩人都睡不好覺，甚至為此發生了爭執」，不過賽門很快就認清現實，「如果你從未擁有過什麼東西，那你就不會失去，但這確實是一個美夢，我本來可以成為百萬富翁的」。