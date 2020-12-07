有養過貓咪的人都知道，大部分的貓都非常討厭洗澡，每次被抱進浴室中，主人總要面臨一場艱辛的「戰爭」。日前，國外一名貓咪飼主就分享了一段有趣的影片，當時她正要洗澡，順便呼喚在一旁的愛貓，沒想到牠竟瞬間戲精上身，用2腿站立、一臉震驚的倒退嚕，可愛的反應讓飼主快要笑暈了。

這名飼主「＠kaela_pease」養了一隻名叫黛西（Daisy）的橘貓，當天飼主進到浴室中準備洗澡，看見黛西剛好經過浴室，就出聲呼喚牠：「快過來」，黛西聽見後先是用2條後腿站立，查看浴室內的情況，沒想到一看不得了，牠瞬間被嚇到「倒退嚕」，還有些不穩地扶住了旁邊的牆壁，臉上全寫滿了「震驚」。

飼主看到黛西的舉動後忍不住大笑了出來，不過黛西一連串的「戲精反應」還沒有結束，牠三度站了起來，一臉不可置信的望向浴室內，最後快速地轉身逃跑，就像是在害怕飼主要逼迫牠洗澡一樣。

黛西的「演技」也讓所有網友都笑到不行，紛紛大讚牠可愛，「牠實在太震驚，震驚到都忘記自己是一隻貓了」、「牠倒退嚕的方式還有扶牆的動作，要我怎麼不相信牠以前就是一個人」、「人類泡在水裡？這是什麼恐怖片！」、「牠是不是不小心打開『人類模式』了」、「好像聽到晴天霹靂的音效了」。