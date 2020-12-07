每到歲末年終時，總有不少宮廟會舉辦遶境，是相當盛大的宗教活動，但同時卻也衍生出吵鬧、火災等問題，造成疑慮，讓附近居民都苦不堪言。有網友就指出位於台北市的行天宮，不僅全面禁香，環境也非常舒適安靜，狂讚行天宮根本就是宮廟界的「唯一清流」。

這名網友在PTT上發文，表示最近有不少宮廟都在舉辦遶境，但前陣子南部進香團發生起火意外，才剛結束的艋舺青山宮遶境也因為噪音讓附近民眾無法好好睡覺而被屢次投訴，甚至今（7）日早晨還疑似因鞭炮而引發火災。

PO主見到這些新聞後，突然發現「行天宮」非常厲害，不但沒有陣頭和金紙，近幾年還開始全面禁香、禁供，環境相當整潔舒適，完全沒有一般宮廟的紛擾髒亂，但人潮也沒有因此而減少，每次去都還是滿滿的人，讓他大讚「行天宮根本就是宮廟界的唯一清流」，也好奇詢問是否有其他一樣高水準的宮廟。

此文一出，不少人都非常贊同PO主的看法，紛紛留言稱讚：「行天宮就是台灣傳統文化的未來」、「也不鼓勵燒香燒金紙，還開圖書館培育正直的下一代，超讚」、「這種才是值得尋找心靈寄託的宮廟」、「行天宮真的猛，充分展現宗教是給人心靈寄託和地方集會中心等特點，而且仍融入現代社會生活方式」、「一踏進行天宮都會有一種寧靜祥和的感覺」。

據悉，行天宮在2014年8月實施「禁香、禁供」，全面撤走香爐和供桌，讓信眾前往參拜時只需雙手合十，用「道德心香」取代線香；今年3月，擁有281年歷史的龍山寺也宣布加入「禁香」行列，為環保、降低空氣汙染盡一份心力。