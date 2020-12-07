2年前，在埃及發現了一塊來自於約5000年前的巨石，上面還刻有神祕的象形文字，近日，德國波恩大學的考古團隊終於宣布成功破譯，這些象形文字代表著「蠍子王荷魯斯的領地」的意思，據悉是世界上最古老的地名標誌。

[Ancient Egypt]'Domain of the Horus King Scorpion' carved on a wadi in Sudan 5,000 years ago is revealed to be the oldest place name in the world.https://t.co/oSbzuFksw1 — Manami Yahata (矢羽多万奈美) (@ManamiYahata) December 5, 2020

根據《每日郵報》報導，瓦迪·馬利克河（Wadi Al-Malik）是蘇丹一條早已乾涸的河流河床遺址，考古學家們很少在這裡進行探索工作，但2年前卻從這裡發現了一塊5000多年前的神祕巨石，上方還刻有幾個象形文字。

為了解讀這些古老文字背後代表的意涵，德國波恩大學的考古團隊與埃及古物部合作，終於在近日成功破譯，這些象形文字由一個蠍子圖案和其他3個圖案所組成，意思是「蠍子王荷魯斯的領地（Domain of the Horus King Scorpion）」，在右上角的圓形設計，顯示出這是一個地名的標誌。

波恩大學的埃及學教授莫雷茲（Ludwig D. Morenz）表示，「蠍子王」是一名統治者，大約生活在公元前3070年，也是世界歷史上第一個領土國家出現階段的重要人物，教授還透露岩石銘文出現在5000多年前的偏遠地區並不尋常，但卻顯示出當時尼羅河流域古國擴張的進程，同時這個發現也有助於古埃及國家的崛起與其背後的文化。