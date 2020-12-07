美國猶他州沙漠深處上個月發現了一座約2個成人高的神秘金屬碑，引起各界關注。日前一名網友和友人特地前往朝聖，沒想到抵達時卻發現金屬柱已經消失，只能失望得拍下空無一物的現場，沒想到影片上傳後卻被眼尖的網友發現，其中一名女子背後出現一個詭異的黑色生物，瞬間引爆話題。

美國猶他州的沙漠中近日突然出現一座高大的金屬碑。(影片來源/YouTube/Inside Edition /如遭刪除請見諒)

根據《每日星報》報導，一名帳號為「serg.boy」的網友日前在影音平台TikTok上傳一段影片，表示自己和另2名女性友人聽說猶他州沙漠出現神秘金屬碑後，立刻開了15小時的車趕往現場朝聖。沒想到當3人抵達的時候卻發現金屬碑已經消失，原本佇立的地方只剩下金屬碑的三角底板和一片空地，讓他們既失落又無奈。

影片曝光之後，有眼尖的網友卻發現，其中一名女孩背後的岩石縫隙中，竟出現一個黑色的奇特生物，有著白色的眼睛以及嘴唇，長長的觸手對著鏡頭揮動，就像是在打招呼一樣。

有眼尖網友發現原PO上傳的影片中，出現詭異的黑色生物。（圖／翻攝自serg.boy2抖音）

詭異的畫面讓不少人嚇壞，紛紛留言「你們背後那是什麼？牠還在動耶！」、「我就知道金屬柱跟外星人脫不了關係！」、「應該不是只有我一個人看到她背後那個東西吧…」、「沒有看到金屬柱，但你們看到更猛的」。但也有網友認為是沙漠中的蝙蝠或鳥類，因為拍攝角度的關係才會出現這種錯覺，還有人質疑這一切都是原PO自導自演的惡作劇，目的是為了引起大眾恐慌。