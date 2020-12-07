新冠肺炎（COVID-19）的疫情今年初在全球大爆發，至今已經奪走近150萬人命，有研究指出長者和慢性病患者染疫的致死率極高。不過美國一名超強阿嬤，竟然在日前2度擊敗新冠肺炎，康復後開心和家人歡度102歲生日，讓外界嘖嘖稱奇。

根據外媒報導，住在紐約莫黑根湖（Mohegan Lake）療養院的102歲人瑞嬤弗里德曼（Angelina Friedman），今年3月在醫院接受治療時不幸感染新冠肺炎，經過一個多月的治療，在4月20日康復，被院方大讚是奇蹟。

沒想到因為當地疫情嚴重，弗里德曼在10底又再次染疫，出現乾咳、發燒等症狀，但她依舊靠著頑強的生命力二度戰勝病毒，在11月17日宣布康復，還剛好迎來她102歲的生日，開心和家人朋友一起慶祝，她女兒梅洛拉（Merola）更向媒體表示「我媽根本就是超人」。

Happy 102nd Birthday Angelina! You are truly an inspiration. Wishing you many more years of health and happiness ❤️🎂 由 North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center 發佈於 2020年10月18日 星期日

其實這並不是她第一次戰勝病魔，報導指出，弗里德曼出生時和家人從義大利移居美國時碰上西班牙大流感，當時奪走近5千萬條人命，連她母親也因此病逝在船上，還在襁褓中的弗里德曼卻逃過一劫。多年後和丈夫同時罹癌，僅有她成功存活，之後還陸續出現內出血、敗血症等病症，全都一一被她打敗，讓她得到「病毒剋星」的稱號。