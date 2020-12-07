印度一名男子日前花了新台幣76元租了一塊沒人要的土地，開墾的過程中，他注意到一顆石頭看起來有些奇怪，拿去給專家鑑定後才發現是一顆價值台幣2300萬元的鑽石，讓他搖身一變成為千萬富翁。

Lakhan Yadav’s dig of fortune is the stuff Panna’s diamond legends are made of. From marginal farmer, he can now call himself a millionaire, many times over.https://t.co/BRDFzDq6sq — Economic Times (@EconomicTimes) December 7, 2020

根據《印度時報》報導，印度中央邦一名45歲的男子拉克漢（Lakhan Yadav），原本住在潘納國家公園（Panna National Park）附近的村莊裡，因為村子遭到拆除，從政府那裡獲得了一筆補償金。為了貼補家用，拉克漢上個月用200盧比（約新台幣76元）的價格租了一塊2公頃的荒地以及2頭水牛，打算耕種一些作物賣錢。

當他在田地裡進行翻土作業時，突然注意到一顆奇怪的石頭，擦去泥土跟灰塵後還開始閃閃發光，好奇之下，他將石頭帶去給專家鑑定，沒想到這才發現它是一顆14.98克拉的鑽石。而該顆鑽石在12月5日進行拍賣，賣出價格高達6060萬盧比（約新台幣2300萬元），讓拉克漢徹底翻轉命運。

事後拉克漢接受媒體訪問，表示自己從小就因為家境不好沒受過什麼高等教育，會將這筆意外獲得的鉅款存在銀行裡，當4個小孩的教育基金。他也打算延長租約，繼續在那塊荒地多待幾個月，他表示「我希望能再找到更多鑽石！」