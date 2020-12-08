毛小孩對許多飼主來說是像家人一樣珍貴且重要的存在，為了保護牠們的安全，甚至不惜付出自己的所有！美國一名男子日前目睹愛犬被一隻重約158公斤的黑熊攻擊、拖行，立刻衝上前反擊，徒手朝著黑熊的臉部狂毆，最後成功救回了身負重傷的愛犬。

鬥牛犬巴蒂雖然被飼主救回一命，但身上傷勢嚴重，需要靜養好一段時間。(影片來源/YouTube/CBS Sacramento)

根據外媒報導，事發當天，住在加州的卡萊布（Kaleb Bentham）讓飼養的鬥牛犬巴蒂（Buddy）獨自在院子中玩耍，不久後卻突然聽見有些詭異的聲響，似乎像是某種動物的咆哮聲，他立刻到屋外查看狀況，沒想到竟目擊一隻重約158公斤的黑熊正張口咬著巴蒂，似乎想要把牠拖行到一旁的樹林裡面。

卡萊布見狀非常緊張，儘管手上沒有拿著任何武器，仍衝上前徒手就朝著黑熊攻擊，他先是抓住了黑熊的喉嚨，接著不斷朝牠的眼睛和臉部狂毆，最後成功打跑了黑熊，救回自己的愛犬一命，只不過巴蒂早已身負重傷，除了皮膚被大面積撕裂，耳朵也被咬掉一塊，甚至身上還插有黑熊的牙齒，巴蒂被送往獸醫院後接受了3個小時的手術，目前正在緩慢地復原當中。

幸運的是，和黑熊正面對決的卡萊布並沒有受傷，他對這個恐怖的經歷仍感到心有餘悸，但卻不後悔自己當初的行為，「如果是你的孩子，你會怎麼做？巴蒂是我的孩子，我願意為了我的狗而死」，卡萊布也透露，那隻黑熊還是在他的住家附近徘徊，「我把牠的食物搶走了，我感覺牠想再來要回食物」。