古代皇帝後宮佳麗三千，眾人早已見怪不怪，沒想到元朝卻有一奇葩規定，那就是任何女子到了出嫁年齡，都要將完璧之身獻給和尚「開紅」，才能完婚，而頒布這道齷齪律法的正是元順帝，他甚至以身作則，即便是剛選入宮的嬪妃，也要先陪和尚「睡一覺」。

元朝篤信佛教，到了元順帝，更是對喇嘛僧人寵愛無比，特別是當時藏傳密宗佛教在皇室貴族非常盛行，其中就有以房中秘術為修道之法，因此元順帝便熱衷藉由男女「雙修」等行為來達到修法目的。

根據《元史·哈麻傳》記載，「至正十四年，時帝怠於政事，荒於游宴，以宮女三聖奴、妙樂奴、文殊奴等一十六人按舞，名為十六天魔……帝乃詔以西天僧為司徒，西番僧為大元國師。其徒皆取良家女，或四人、或三人奉之，謂之供飬。於是，帝日從事於其法，廣取女婦，惟淫戲是樂，又選採女為十六天魔舞。八郎者，帝諸弟，與所謂倚納者，皆在帝前，相與褻狎，甚至男女祼處，號所處室曰皆既兀該，華言事事無礙也。君臣宣淫，而群僧出入禁中，無所禁止，醜聲穢行，著聞於外。雖市井之人，亦惡聞之。」

就是在描述當時的宮妓在表演歌舞的同時，還要充作君臣和和尚們施行男女商雙修的洩慾工具；而且和尚在民間姦污良家婦女，在皇帝後宮中也可以自由出入，甚至公然與後宮不少嬪妃通姦，就連那些剛被選進宮中的佳麗，也要先陪和尚睡覺。

這項淫亂的規定，不僅引起門閥士族不滿，各地農民憤而起義造反，加上宮鬥四起，最終加速了元朝的滅亡。