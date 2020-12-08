北京故宮每座大殿中，都有皇帝御筆親題的匾額，其中眾人最為熟悉的乾清宮內，有著一塊「正大光明」匾額，高掛在龍椅之上，由順治皇帝御筆親題，乾為天，坤為地，天地交和謂之交泰，象徵皇權至上，能行天地日月之道，秉公處理每一件朝事。

作為內廷第一座大殿的乾清宮，殿堂正中高懸著一塊「正大光明」匾額，這塊匾額不僅歷史悠久、製作精美，匾額背後還隱藏著幾代皇帝的天大秘密。

清朝入關時，皇位繼承人皆是實行推選制度來決定，無論是皇太極還是他的兒子福臨，甚或是康熙皇帝的繼位，皇權傳承都經歷了一番激烈而複雜的權力鬥爭，重創政壇穩定，讓繼位之路充滿腥風血雨。

深受儒家思想的康熙皇帝在父輩的權力鬥爭中，發現了推選制度的弊端，因此決心建立一套皇位繼承制，嫡長子制度也應運而生，然而嫡長子繼承制的施行不僅沒有平息皇位的爭奪戰， 反而愈演愈烈。

後來雍正皇帝在「九龍奪嫡」中占了上風，但是為了避免這樣的事情再發生，雍正即位後下令採取「秘密立儲」的政令，並將詣旨藏於乾清宮的「正大光明」匾後，待皇帝駕崩時才由大臣取出，將繼位人公告天下。

該制度具體規定：由皇帝親自密寫儲君諭旨一式兩份，並密封於特製的匣內，其一置於乾清宮內「正大光明」匾後；另一份則由皇帝自己隨身密藏，以便他駕崩後，兩份諭旨相互對照，即可擁戴新皇即位。