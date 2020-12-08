每到婚禮，親朋好友都會為新人獻上祝福，有些人甚至還會準備禮物來表達自己的心意。最近，巴基斯坦一場婚禮引起網友熱議，因為丈母娘竟送了女婿一把「AK-47步槍」，坐在旁邊的新娘也只是面無表情地看著眼前這一切，讓不少人都嚇壞了！

Kalashnikov rifle as a wedding present pic.twitter.com/BTTYng5cQL — Adeel Ahsan (@syedadeelahsan) November 25, 2020

根據外媒報導，這段影片由記者阿黛爾（Adeel Ahsan）上傳到推特，畫面中一對新人正坐在椅子上接受丈母娘的祝福，接著她從向後方示意，手中接過了一把AK-47步槍，送給自己的女婿，一旁的新娘從頭到尾都沒有什麼表情，只是低頭不語，而在場的賓客對於這一幕都相當興奮，不斷地歡呼尖叫著。

影片曝光後很快就引起熱議，不少網友都被這份「新婚大禮」給嚇得不輕，紛紛留言批評：「希望他沒有在現場就開火，試試看槍能不能用」、「最糟糕的結婚禮物」、「這真的太危險了吧！」、「這禮物應該給新娘的，以防之後遇到家庭暴力的問題」、「快看看新娘都嚇成什麼樣子了！」。

事實上，在南亞國家中在婚禮或是一些賽事上「對空鳴槍」是非常常見的習俗之一，有內行的網友也就此出面解釋，指出在當地將爺爺或爸爸的獵槍送給兒子、孫子是一種具有傳承意味的習俗，「並不是在鼓吹恐怖主義啦」，揭開了這項「新婚大禮」背後的溫馨真相。